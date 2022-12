Ia Remmeli ERSO kontserttuuri päevik. ERSO sai Pariisis tormilise vastuvõtu

Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ja peadirigent Olari Eltsi Euroopa tuuri teine kontsert sai pea täielikult välja müüdud Pariisi La Seine Musicale kontserdimajas tormilise vastuvõtu. See efektne 2017. aastal valminud kontserdipaik ei jää millegagi alla teisele kuulsale uuele Pariisi kunstitemplile – Philharmonie de Paris'le.

La Seine kontserdimaja on rajatud keset Seine'i jõge asuvale väikesaarele. High tech stiilis hoone on nagu hiiglaslik klaasmuna, mis mõjub jõe keskel äärmiselt pilkupüüdvalt. Ehitise looja on väga omanäoline jaapani arhitekt Shigeru Ban ja Jean de Gatines oma meeskonnaga.

Kontserdimajas on mitu saali, kus toimuvad samaaegselt eri žanrite kontserdid klassikast popini. Klassikasaal on Patrick Devedjiani auditoorium, mis mahutab üle tuhande kuulaja. Väga eriline sisekujunduselement selles saalis on puitornamentidega kaetud lagi, mis mõjub nagu õhuline puupits.

Seoses Prantsusmaal toimunud raudteetööliste streigiga oli ERSO muusikutel selja taga 11-tunnine bussisõit Nürnbergist Pariisi. Kuid soov oli suur jõuda eesootavasse hästi müüdud Pariisi kontserdimajja ning kaunis saal inspireeris orkestrit juba proovis.

Pariisi kavas vahetus Rudolf Tobiase teos korraldajate soovitud Arvo Pärdi muusika vastu. ERSO esituses kõlasid Pärdi "Da Pacem Domine" ja "Cantus Benjamin Britteni mälestuseks" lisaks Tšaikovski viiulikontserdile ja Dvořáki sümfooniale nr 8. Pärdi teoste meditatiivsed keelpilliliinid kutsusid süvenemisele.

ERSO koos noore tähtsolisti Daniel Lozakovichiga tegi Pariisis energeetiliselt veelgi tugevama Tšaikovski viiulikontserdi esituse. Pärast kontserdi temperamentset finaali aplodeeris Pariisi publik püsti seistes, mis kohe pärast kontserdi esimest poolt on küllaltki erakordne. Daniel Lozakovich esitas publikule staarviiuldajate armastatud virtuoosse lisapala Milsteini "Paganiniana".

Kontserdi teise poole põhiteose, Dvořáki sümfoonia nr 8 esitus mõjus Pariisi saali ühtlaselt täiuslikus ja teose struktuuri selgelt kuulata laskvas akustikas veelgi intensiivsemalt ja värvirohkemalt. Nüüd juba mitmendat korda ERSO-t mõnes Euroopa kuulsas suures saalis kuulates üllatun, millised Estonia kontserdisaalis mitte täielikult avanevad võimalused koosseisus peituvad ja orkester omandab nagu teise kõla. On mõnevõrra kahju, et koduses Estonia kontserdisaalis seda kõike kuulda ei saa.

Publiku aplausile vastas ERSO koos peadirigent Olari Eltsiga lisapalaga – seekord kõlas Sibeliuse "Valse triste". Kuna Prantsusmaal on kombeks kontsertidega alustada suhteliselt hilisel ajal – kell 20.30, lõppes ERSO esinemine alles kella poole üheteistkümne ajal.

La Seine kontserdimajas oli võimalus vestelda maja peadirektori ja produktsioonijuhi Solenne de Haÿsiga. Küsisin, kas sümfooniaorkestri kontserdi niimoodi välja müüdud saal on Pariisis tavaline nähtus. Ta vastas, et nii hästi müüdud pole sugugi kõik kontserdid, kuid ERSO kontsert pakkus tõesti väga suurt huvi.

Kui küsisin põhjust, ütles ta: "Loomulikult teame Pariisis väga hästi Paavo Järvit, kes oli siin palju aastaid Orchestre de Paris' peadirigent. Nüüd oli meile väga huvitav kuulata uut Eesti orkestrit Prantsusmaa kultuuriruumis värskelt mõjuva Skandinaaviamaade piirkonnast. Samuti on meile uus ja huvitav dirigent orkestri juht Olari Elts."

Ühe publikumagnetina tõi Solenne de Haÿs samuti välja ERSO Pariisi publiku jaoks väga kütkestava kava eeskätt Arvo Pärdi muusikaga, aga ka Tšaikovski viiulikontserdi ja Dvořáki sümfooniaga.

Pariisi kontserdi õnnestumisele aitas väga kaasa ka Prantsusmaa Eesti saatkond. Kontserdil viibisid kohal Eesti suursaadik Prantsusmaal Lembit Uibo ning saatkonna kultuurinõunik Eike Eller. Koduorkestrit oli tulnud kuulama ka Pariisis töötav Eesti dirigent Ingrid Roose, kelle praegune töökoht on Pariisi Filharmoonias Orchestre de Paris' koori koormeistrina.

ERSO tuuri finaalkontsert toimub pühapäeval 4. detsembril Müncheni suures Isarphilharmonie's.