Fotod. Kultuuritöötajad protestisid Tartus palgalõhe vastu

Kultuuripealinna sümboli juurde meelt avaldama ei tulnud mitte kõik Tartu linna palgal olevad kultuuritöötajad. Tartu 2024 tiimis tegutsevat mitukümmend inimest palga üle ei kurda, samuti ei streikinud Tartu Mänguasjamuuseum. Linnaraamatukogus töötav ja samal ajal kõrgharidust omandav Kristin Tohvre tuli, sest tema peab hakkama saama 700 euroga kuus.

"See on päris ausalt väga nutune olukord. Ei tule mitte kuidagi toime selle palgaga. Täna ma olen ka siin seepärast, et meie armsad linnaisad näeksid, et me ei ole hallid hiired, kes raamatute vahel tolmutavad," rääkis Tohvre "Aktuaalsele kaamerale"

"Me oleme natuke rohkem väärt. Meie töö on rahvast valgustada, lapsi harida. Me ei saa enam niimoodi jätkata, et me lihtsalt ei tee mitte midagi."

Tartu linna kultuuriasutustes on kokku 191 töötajat, kelle keskmine palk on 1048 eurot kuus. Neist umbes pooled töötavad kohal, kus on kõrghariduse nõue.

"Meie eesmärk järgmine aasta on selles, et linna kultuuritöötajad, kes töötavad kõrgharidust nõudval ametikohal, neist ei saaks keegi vähem palka kui 1400 eurot kuus," rääkis Tartu linnapea Urmas Klaas.

"Aga toonitan, et linn peab nägema laia pilti, nii et me ei räägi mitte ainult kultuuritöötajatest vaid ka sotsiaaltöötajatest, haridustöötajatest, linnavalitsuse palgal olevatest, kõik ootavad palgatõusu ja kindlasti ka palgad tõusevad," lisas ta.

Kogu linna kultuuritöötajate palgafond tõuseb uuel aastal 16 protsenti ehk praegune kultuuritöötajate keskmine kuupalk tõuseb umbes 1200 euroni. Võrdluseks, riikliku kultuuritöötaja ehk näiteks Tartu kunstimuuseumi või ERM-i töötaja miinimumpalk kerkib uuel aastal 1400-lt 1600 euroni.

"Muuseumid asuvad kõrvuti, kultuuriasutused ja mäluasutused asuvad kõrvuti. Kui linnale kuuluva mäluasutuse inimene saab sellest riigile kuuluvas mäluasutuse inimesest samasugust tööd tehes oluliselt väiksemat palka, siis me lihtsalt tahaksimegi seda, et meie palk oleks riigitöötaja palgaga seotud," selgitas Oskar Lutsu majamuuseumi kuraator Meeli Väljaots.