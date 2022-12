Folklorist Reet Hiiemäe: rituaalid ei ole kuidagi rohkem naiste omad

Folkloristid Reet Hiiemäe ja Mare Kõiva on aastaid uurinud eesti naiste pärimuslikke rituaale, mis usutavasti on aidanud elu joones hoida ja õnne õuele tuua. Eelmisel nädalal jõudis Hiiemäe ja Kõiva rituaale koondav raamat "Maarjahein ja imevesi" ka poelettidele.

Folklorist Reet Hiiemäe sõnul rituaalide puhul on põhiline elu jätkumise aspekt. "Selleks neid tehakse ja see mõte on tänapäeval samamoodi edasi," tõdes ta.

Hiiemäe sõnul on rituaalide tegemine ajas muutunud. "Traditsioonilisel ajal ei olnud rituaalil selles mõttes hinda, nüüd on enamasti rituaali pakkujatel omad hinnakirjad. Varem kasvas rituaal inimesele sisse pikaaegse korduse kaudu, see tuli nagu loomuliku oskusena," selgitas ta.

Folkloristi sõnul on rituaalid olnud osa praktiliselt kõikidest kultuurides, seda nii naiste kui ka meeste seas. "Ma väga ei rõhutakski, et need kuidagi naiste omad rohkem on, lihtsalt väljendusvormid on mõnevõrra erinevad," märkis ta.

Hiiemäe sõnul ei ole rituaalid ka tänapäeval kuhugi kadumas. "Selle raamatu üks mõte ongi näidata seda, kuidas see järjepidevus kestab, ja ära tunda ka tänases päevas, millal me rituaalselt käitume."