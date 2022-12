Galerii: Eesti Arhitektuurimuuseumis avati Martin Siplase näitus "Talling"

Alates 15. detsembrist on Eesti Arhitektuurimuuseumi Rotermanni soolalao galeriikorrusel avatud arhitektuurifotograafi Martin Siplase personaalnäitust "Talling".

Uudissõnaga talling kutsub fotograaf nägema tuttavaid linnavaateid ja ehitisi, kus peamotiiviks on linnaruumiline ajutisus: majad oma nõrkusmomentidel, tellinguisse pakituina ja pooleli, hetkedel, mil linlane neile kuigi palju tähelepanu ei pööra.

Tellingutes linna ehk tallingi seeria on valminud viimase paari aasta jooksul ning tegeleb rütmide ja mustrite, ootamatute vormide, ruumilise sügavuse ning autori omapoolsete täienduste abil ka (absurdi)huumori ja metafüüsikaga. Autori sõnul on see omamoodi kriitiline kommentaar pealinna uue arhitektuuri üheülbalisusele ja üleskutse märgata linnaruumi kaduvust.

Näituse graafiline kujundaja on Kristo Kooskora, näitust saatva essee kirjutas Kaarel Künnap. Näitus "Talling" on avatud kuni 2. aprillini.