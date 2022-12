Ado Vabbe nimelise kunstipreemia pälvis Diana Tamane

Vabbe preemia on Tartu linna tunnustus kunstnikule, kelle loometöö on tähelepanuväärsel moel rikastanud Tartu kunstielu.

Kokku kandideeris näitusele 225 autorit ning lõplikus valikus on 120 kunstniku tööd.

"See näitus räägib sellest, kuidas sellisel keerulisel ajal inimesed on mõelnud, kuidas nad on ellu jäänud. Kunstnikena ka, neid on siin terve ports. See räägib hetkeolukorrast ja väga kõnekalt," selgitas Tegova "Aktuaalsele kaamerale".

"Alguses, kui ma nad üle vaatasin, mõtlesin, et on olnud paremaid aastaid, aga kui näituse üles sain, siis vaatasin, et olin mõttes olnud ülekohtune."