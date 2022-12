ERR Riias: Lätis on lõppemas rahvusballeti juubeliaasta

Lõppevasse aastasse jäävad lisaks rahvusballeti suurejoonelisele juubeliõhtule ka esietendused, filmid, näitused ja teised põnevad ettevõtmised.

Balletietendusele tulek on lätlaste jaoks nii tugev tava ka jõulude ajal, sest kui palju "Pähklipurejat" ka kavva ei lisata, ikka jääb palju soovijaid piletitest ilma.

"Meie tantsijad on universaalsed, nad oskavad võrdselt hästi tantsida nii klassikat kui ka kaasaegset repertuaari. Kõik trupi liikmed on väga emotsionaalsed ja eripärased. Meie repertuaar on väga erinev ja ka väga värske. Kui kuskil toimub esietendus, toome lavastuse viivitamatult ka Riiga. On olnud juhtumeid, kus Riias jõudis see lavale varem ja alles pärast meid Viini või Zürichi ooperis," rääkis Läti rahvusballeti kunstiline juht Aivars Leimanis.

Proovisaalis tuleb tihti erinevate balletiõhtute kava meelde tuletada ja viimast lihvi anda, sest aasta jooksul on repertuaaris ligi paarkümmend lavastust, millega ollakse valmis kas või järgmisel päeval lavale astuma. See on üsna tavatu ka suurte ooperimajade jaoks.

"Läti balleti eripära on see, et meie trupp on väga rahvuslik ja perekondlik. Toetume juba aastaid põlvkondadele, kes on tantsinud enne meid, saame õppides arvestada nende pärandit, kuidas kasvada ja areneda," ütles balletisolist Annija Kopštale.

Siiski, üks vabanenud meessolisti koht tõi hiljuti kandideerima 250 soovijat. On riike, kus balletisoliste koolitatakse ehk liiga palju, kuid on vähe paiku, mis pakuvad nii erinevat repertuaari ja loomevõimalusi laval.

"Praegu on meie jaoks väga hea aeg. Päris palju toome lavale maailmaesietendusi, mille muusika on täiesti uus ja spetsiaalselt balleti jaoks kirjutatud," ütles Leimanis.

Läti ooperi- ja balletimaja on ka eestlaste seas väga populaarne paik. Ja Maris Liepa kuju hoone ees tuletab meelde, et Riia ballett ja sealsed solistid on tuntud üle maailma.