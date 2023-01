Psychoterrori asutajaliige: pungi mõiste oligi see, et sa ei kummarda kedagi

Ansambli Psychoterrori asutajaliikmed Freddy Grenzmann ja Lauri Leis meenutasid "Prillitoosis" aega, mil ansambel 1991. aastal loodi ning tutvustasid ka, kuidas nende muusika aastate vältel muutunud on.

"Võib ka nii öelda," nõustus Grenzmann, et punkariks sünnitakse. "Kui ma aus olen, siis ma ei ole punkar kunagi olnud, kuigi oleks tahtnud kunagi olla, aga ma ei julgenud," sõnas Leis, tuues näiteks, et ta ei julgenud tänaval ringi käia riietes, mis punkaritele omased on.

"Ma arvan küll – eriti nooremas eas kipub rõhk sellise väljendusviisi poole rohkem minema," mõtiskles Grenzmann, et ropendamine ja ennast n-ö rajus valguses näitamine käib kindlasti pungi juurde. Samas leiab muusik, et ta ei ole ise roppusi kunagi teadlikult ainult ropendamise eesmärgil kasutanud. "See on lihtsalt kõnekeel ja maneer, mida ma olen oma esitluses näidanud."

"Kõik piirid on juba ületatud nii meie kui ka teiste poolt. Enam ei ole mõtet üritada selles suunas kuhugi minna. Pigem vastupidises suunas," kommenteeris Leis, viidates sellele, et tänapäeval on roppe lugusid kuhjaga.

Freddy Grenzmann "Prillitoosis" 15. jaanuaril. Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

"Pungi mõiste oligi see, et sa ei kummarda kedagi, aga võtad arvesse," ütles Grenzmann, et ühtegi artisti ta ülemäära nooremana ei idealiseerinud. "Ma olin kahtlemata väga vaimustuses, kui ma lapsena Soome rokkraadiost esimest korda Sex Pistolsit kuulsin."

"Loen raamatuid ja käin halvema ilmaga jalutamas," rääkis Grenzmann muiates, millega ta igapäevaselt tegeleb. "Viimased paar aastat olen restoranitöötaja olnud – kannan iga päev valget särki ja kikilipsu," vastas aga Leis. "Restoranitöötajad olidki vanasti põhianarhistid – ma olen lugenud raamatutest," lisas Grenzmann lõbusalt.

Ansambel esitas oma intervjuu lõpus ka oma uut lugu "Doris", mis sai inspiratsiooni Kreeka mütoloogia jumalannast.