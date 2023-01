"Laske mind Lavale" teine osa viib noored teatrihuvilised Ugala teatrisse

Saatejuht Erle Loonurm sõnas, et saates "Laske mind Lavale" jälgivad nad kuue noore ja andeka inimese teekonda lavale. "Mida see nõuab neilt, et olla näitleja, millised tööriistu näitleja vajab ja mida tähendab näitlejatöö laiemalt," kinnitas ta ja lisas, et saade viib noored pea kõigisse suurematesse Eesti teatrisse. "Selleks, et näidata nende teatrite lavataguseid, näitlejaid ja ka muid ametikandjaid, et näidata, kui rikas on tegelikult Eesti teatrimaastik."

"Kui me oleme harjunud näitlejad nägema saalist, siis siit saatest saab teada väga palju seda, mida ka väga suur teatrihuviline ei teadnud: mida näitleja peab oskama, millega ta kokku puutub, milliseid oskuseid ta peab teadma ja endaga kaasas kandma, et hea rollisooritus teha," mainis Loonurm.

Igas saates on ka erinev žürii. "Žürii on pärit sellest teatrist, kus me parasjagu filmine ning nende roll on olla sõbralik peegeldaja, anda tagasisidet ning võib-olla ideid selle kohta, millistest väikestest piisakestest näitlejatöö koosneb," ütles stsenarist Laura Kalle.

"Ma loodan, et tulemus on see, et need noored saavad ka edaspidi teatriga tegeleda, et neid pannakse tähele, et neid märgatakse, nad on väga kütkestavad ja see on õnnestav sära, mis neis välgub," rõhutas Kalle.

"Laske mind Lavale" on ETV2 eetris reedeti kell 21.30.