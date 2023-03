Teatrisaate "Laske mind Lavale" võitis Emma Tross

Saatesarja vältel tundliku ja mitmekülgse mängupartnerina silma paistnud Emma Tross võttis võitja tiitli vastu "Laske mind Lavale" finaalsaates rahvusooper Estonia laval. Kokaks õppiv neiu on saates öelnud, et soovib väga näitlejaks saada ja armastus teatri vastu kasvab temas pidevalt. Küll lootis ta viimase hetkeni, et ehk üllatavad saate tegijad kõiki kuut osalejat võitjatiitliga.

Saatesarja võitjana ootab Emma Trossi ees teatrireis Londonisse ja roll Eesti pikima ajalooga teleseriaalis "Õnne 13". Võiduks peab ta ise sedagi, et on saate käigus saanud lähedaseks sedavõrd ägeda kamba inimestega. Saate osalejate ühisauhind viib kuus julget noort ka ühisele kruiisile Rootsi.

ETV2 uus teatrisari "Laske mind Lavale" pani kogenud näitlejate silme all proovile kuus noort teatrihuvilist. Oma andeid ja oskusi said suurte teatrite lavadel näidata ja arendada lisaks Emma Trossile veel Helo Kaplinski, Saara Kaljujärv, Oliver Valk, Mathias Ausmeel ja Jens-Patrik Rand. Ükski osaleja saatest välja ei langenud, küll jagati hooaja jooksul igas saates ülesannete eest punkte. Võidu tõi Emma Trossile kõrgeim punktide koondsumma.

Kaheksas saates on noortel tulnud rinda pista erinevate ülesannetega ning esineda näitlejatest žüriile üle Eesti. Tõestada tuli end nii improvisatsioonilistes kiirülesannetes, muusikalistes väljakutsetes kui näidendite katkendite lavale toomises. Emma pälvis žürii tunnustuse Juuditi rolli eest Ugala teatris, Punamütsikesena Noorsooteatris, osatäitmise eest "Epp Pillarpardi Punjaba potitehases" Endla laval ning Julia kehastuse eest Shakespeare'i surematus näidendis "Romeo ja Julia". Samuti säras võitja erinevates viktoriinides - olgu tegemist teatriajalooga või Eesti näitlejate äratundmisega.

Teatrisaate käigus astusid noored Draamateatri, Noorsooteatri, Rakvere teatri, Endla, Ugala, Vanemuise, Linnateatri ja Estonia lavale. Saadet juhtisid Erle Loonurm ja Jaanus Tepomees.

"Laske mind Lavale" saated on järelvaadavad Jupiteris. ETV hakkab saadet algusest peale näitama pühapäeval, 5. märtsil.