Teatrisarja "Laske mind Lavale" võitja selgub Rahvusooper Estonia laval

Noored teatrihuvilised Emma Tross, Helo Kaplinski, Saara Kaljujärv, Oliver Valk, Mathias Ausmeel ja Jens-Patrik Rand on seitsme saate jooksul tõestanud end Eesti suurte teatrite lavadel ja viimase etteaste teevad nad finaalsaates Rahvusooperi Estonia laval. Saatesarja käigus on noored kogunud ülesannete eest punkte ja Estonia laval pärjatakse üks neist saate üldvõitjaks.

Nende nädalate jooksul on osalejatel tulnud rinda pista erinevate näitleja elukutset puudutavate ülesannetega – kord on kasuks tulnud hea mälu, siis jälle kiired kohandumised. Mõnes ülesandes on tulnud partneriga külg külje kõrval tundmatusse viskuda, teisel puhul esitada ettevalmistatud omaloominguline lugu või muusikapala. Osalejad on lavale toonud teatriklassika katkendeid Shakespeare'i värssidest Tammsaare "Juuditini". Samuti on nad saanud kätt proovida lasteteatris, kus ülesandeks oli esitada katkendeid muinasjutust "Punamütsike". Finaalsaates tuleb nüüd esimest korda rinda pista muusikaliga.

Igas teatris on noorte rollisooritusi ja etteasteid hinnanud professionaalsetest näitlejatest koosnev kolmeliikmeline žürii. Finaalis võtavad žüriis koha sisse Helgi Sallo, Priit Volmer ja Janne Ševtšenko, kes jagavad noortega lava ja jagavad neile hindamatu väärtusega tagasisidet.

"Laske mind Lavale" saatejuhid on Erle Loonurm ja Jaanus Tepomees, toimetaja Birgit Rae, režissöör Indrek Simm, stsenarist Laura Kalle ja produtsent Janno-Hans Arro.

"Laske mind Lavale" finaal on ETV2 eetris sel reedel kell 21.30. Saatesarja näeb algusest peale 5. märtsist pühapäeviti ETVs.