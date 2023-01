"The Last Of Us" tegi vaatajanumbrite kasvuga HBO-s ajalugu

Peale selle, et telesarja "Viimased meie hulgast" ("The Last Of Us") pilootosa on HBO teiseks enimvaadatud avaepisood enam kui kümne aasta jooksul, tegi sarja teine osa uue rekordi. Teine episood kogus esmaeetriga 5,7 miljonit vaatajat, mis on HBO ajaloo suurim vaatajanumbrite kasv, mida mõni telekanali originaalsarjadest on võrreldes avaosaga suutnud saavutada.

Warner Bros. Discovery andmete ja monitooringuettevõtte Nielsen tehtud auditooriumiuuringu järgi kogus sarja teine episood HBO lineaarülekande ja HBO Maxi voogedastuse arvestuses 5,7 miljonit vaatajat. See on 22 protsenti rohkem kui möödunud nädala rekordsuur 4,7 miljonit, vahendab Variety.

HBO andmetel on avaepisoodi vaatajaskond võrreldes teise episoodi auditooriumiga telekanali ajaloo suurim vaatajaskonna kasv, mida mõni HBO originaalsari on teise episoodi esmaeetriga suutnud saavutada.

Sarja populaarsus ei ole üllatav, kuna draamasari põhineb samanimelisel hitt-videomängul, mida on üle maailma müüdud üle kümne miljoni eksemplari. Ainus hiljutine HBO sari, mida annab "The Last Of Us" tehtud tulemusega võrrelda, on "Troonide mängu" ("Game Of Thrones") kõrvalsari "Draakoni maja" ("House of the Dragon"). Mõlemad sarjad tegid ära "Game Of Thrones'i" järel HBO läbi aegade teiseks kõige vaadatumaks sarjaks tõusnud "Eufooria" ("Euphoria") mõlema hooaja avaepisoodi arvudele.

"Euphoria" teise hooaja avaepisoodi vaatajaskond oli 2,4 miljonit ja see kasvas finaalepisoodi ajaks 6,6 miljonini, kuigi tuleb märkida, et nii sarjale "House of the Dragon" kui ka "The Last Of Us" aitas kaasa asjaolu, et tegemist on frantsiisidega, millel oli juba varasemalt välja kujunenud fännibaas.

"The Last of Us" pilootosa 4,7 miljonit vaatajat on suurim auditoorium pärast HBO sarja "Boardwalk Empire" esilinastust aastast 2010. Ainus sari, mis on kümmekonna aasta jooksul toonud pilootosaga ekraanide ette suurema auditooriumi, on "House of the Dragon", mille 2022. aasta suvel esilinastunud avaosa vaatas enam kui 10 miljonit vaatajat.

Videomängutootja Naughty Dog loodud populaarse videomängu ainetel tehtud HBO sarja tegevus toimub 20 aastat pärast kaasaegse tsivilisatsiooni hävingut massilise seennakkuse põhjustatud pandeemia järel. Sarjadest "Narcos", "Game Of Thrones" ja "The Mandalorian" tuntud Pedro Pascal mängib ellujäänud Joeli, kes peab teismelise Ellie (Bella Ramsey, "Game Of Thrones") karantiinitsoonist välja ja läbi laastatud USA smuugeldama.

Lisaks Pascalile ja Ramseyle astuvad sarjas üles ka Eesti juurtega Anna Torv, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman ja Jeffrey Pierce. Sarja toodavad kahasse Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint ja Naughty Dog.