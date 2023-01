Pärnu Endla Küünis esietendunud "Dipi" iga etendus on isemoodi

Pärnu Endla Küünis jõudis publiku ette lavastus "Dip", mida selle autor ja lavastaja Toomas Saarepera on nimetanud eksistentsiaalseks realismiks. Kuna improvisatsioonil on selles lavastuses suur roll, siis kaht sarnast etendust ei jõua publikuni kunagi.

Radikaalsetel mittesuitsetajatel pole mõtet seda lavastust vaatama tulla, sest Sander Rebase ja Nils Mattias Steinbergi mängitavad tegelased tõmbavad laval piipu, see hoiatus on ka teatri kodulehel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lavastaja Toomas Saarepera ütles, et vaatajatel võiks enne teatrisse tulekut olla "Dipist" arusaamiseks igasuguseid teadmisi.

"See, mis toimub, pinge all piiratud oludega toimetulek, sellised inimlikud teemad, mida inimesed siis teevad, mida mõtlevad, kuidas nad omavahel suhtlevad," kirjeldas ta lavastust. "Ja siis võiks Heinleine'i lugeda, "Kuu on karma armuke", sellist raamatut. Seal loobitakse kividega maakera peal lolle inimesi."

Samas võib Saarepera kinnitusel lavastust vaatama tulla ka ilma igasuguste eelteadmisteta.

Muusikaline kujundaja Taavi Kerikmäe kannab lavastuses uhket mundrit ja tegutseb laval, aga tema roll on muusikaline kujundus, mis on eksperimenaalne ja sellele tasub eraldi tähelepanu pöörata.

"Ma arvan, et iga etendus on omamoodi raske. Minu jaoks on kõige keerulisem tabada tonaalsust ja stiili, mis on selle konkreetse lavastaja käekiri. Kui see on juba enda arvates tabatud, siis on juba lihtsam edasi minna," sõnas ta.