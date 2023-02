Setomaal toimuval Võnge festivalil esineb Sevdaliza

Sevdaliza segab oma loomingus elektroonilise muusika, indie, trip-hop'i, R'n'B ja avant-popi elemente. Tema mõlemad albumid "Ison" (2017) ja "Shabrang" (2020) ning neli EP'd – neist viimane "Raving Dahlia" jõudis kuulajate ette mullu – on ilmunud plaadifirma Twisted Elegance alt.

Tema loomingus mängivad olulist rolli ka muusikavideod, mille eest on ta pälvinud ka mitmeid tunnustusi. 2020. aastal ilmunud video loole "Rhode" on filmitud Eestis režissöör Anna Himma käe all.

Festivalil astuvad üles ka Orelipoiss, Elephants From Neptune, iiri laulja-laulukirjutaja Rosie Carney, Säm, Florian Wahl; Läti venekeelne räppar German Superfin, The Boondocks, Oopus, prantsuse pianist ja helilooja Cédric Hanriot ning Shira.

Võnge toimub 6. kuni 8. juulini ning kestab esmakordselt kolm päeva.