Linnateatris esietendub Rasa Bugavičute-Pēce "Poiss, kes nägi pimeduses"

"Poiss, kes nägi pimeduses" on ühe tavalise läti poisi Jēkabsi arengulugu. Poisi ümber aga on ebatavaline olukord: tema mõlemad vanemad on pimedad. Ühest küljest tunneb poeg ainsa nägijana peres kohustust oma ema ja isa aidata ning vanemad vajavadki palju tema abi, teisalt tuleb vanematel lubada Jēkabsil lihtsalt laps olla ja eakohaselt areneda. Näidendi tegevus toimub 1990ndate aastate Lätis, Cēsise väikelinnas.

Lavastuse materjali ette valmistades kohtus trupp ka Põhja-Eesti Pimedate Ühingu liikmetega. "Ausalt öeldes oli ehmatav aru saada, kui vähe me oleme ühiskonnana Nõukogude ajast edasi liikunud, kui asi puudutab puudega inimesi. Loomulikult on tänapäeval pimedal märksa rohkem võimalusi ühiskonnas toimetulekuks, aga nägijad ei tee endiselt piisavalt, et nägemispuudega inimesi ühiskonda kaasata. 21. sajandil peaksime me suutma olla märksa avatumad ja hoolivamad ka nende inimeste suhtes, kelle mured meile igapäevaelus märkamatuks jäävad," sõnas lavastaja Marta Aliide Jakovski.

Näidendi tõlkisid läti keelest Anni Leena Kolk ja Carmen Karabelnik. Lavastuse kunstnik on Kristjan Suits, muusikaline kujundaja Jakob Juhkam, valguskunstnik Priidu Adlas, mängivad Jan Ehrenberg, Indrek Ojari, Külli Teetamm, Elisabet Reinsalu, Priit Pius, Allan Noormets, Tõnn Lamp ja Maris Nõlvak.