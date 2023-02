Arvo Pärdi ja Robert Wilsoni "Aadama passioon" jõuab Rooma

Robert Wilsoni, Arvo Pärdi ja Tõnu Kaljuste ühistööna sündinud "Aadama passioonis" kõlavad Pärdi "Aadama itk", "Tabula rasa" ja "Miserere" ning spetsiaalselt selle lavastuse jaoks loodud "Sequentia".

Produktsiooni algataja ja produtsent Madis Kolk märkis, et Rooma on "Aadama passiooni" mängupaigana väga tähenduslik koht. "Vatikanis sai projekt alguse: seal kohtusid ning vahetasid mõtteid Arvo Pärt ja Robert Wilson, osaledes paavst Benedictus XVI kutsel kultuurikorüfeede foorumil."

Eesti Kontserdi juht Kertu Orro lisas, et sündmuse olulisust, mastaapsust ja mõju Eestile on raske üle hinnata. "Kõik teed viivad Rooma. Seekord saavad seal kokku maailmanimed Arvo Pärt, Robert Wilson ning Tõnu Kaljuste. Saavad kokku pimedus ja valgus, aeg ja ruum, inimese lugu," kirjeldas ta.

Robert Wilson on "Aadama passiooni" lavastuse, kujunduse ja valguskontsepti autor, Tõnu Kaljuste on lavatöö muusikajuht ja dirigent. Peaosades on Ameerika tantsija ja koreograaf Lucinda Childs ning Michalis Theophanous Kreekast. Eestist on laval Endro Roosimäe, Erki Laur, Tatjana Kosmõnina ja Triin Marts ning vokaalsolistid Yena Choi, Marianne Pärna, Raul Mikson, Rainer Vilu ja Henry Tiisma Eesti Filharmoonia Kammerkoorist. Samuti on Eestis tehnikameeskonna liikmeid, sealhulgas etenduse juht Hanna Roll. Kaastegevad on Rooma Ooperi orkester ja koor.

"Aadama passiooni" esietendused toimusid 2015. aastal Tallinnas Noblessneri valukojas. 2018. aastal etendati seda Berliini Konzerthausis tähistamaks Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva.