Eesti keeles ilmus osa Vana-Hiina mõtteloo võtmeteosest "Zhuāngzi"

Eestikeelne väljaanne kätkeb selle tekstipõimiku kõige vanemaks peetavat osa "Sisepeatükid". Teoses on terve hulk värvikaid tegelasi – kokk Vahe, emand Omaette, Lõunaeeslinna Väga, isand Kaarik jmt –, kes oskavad "kulgeda" ehk muunduda. Kulgemist ei sega seegi, kui jalalabad on maha raiutud või kui ollakse haigusest vaevatud. Väljaanne sisaldab tõlkija Margus Oti kommentaare ja saatesõna, mis aitavad teost meile lähemale tuua.

Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi liige, kunstnik ja luuletaja Kristina Viin ütles, et teos kutsub lugejat üles vabanema kinnistunud mõttemallidest. "See on kulgemis- ja meeleõpetus, kus kasutu saab kasulikuks, kus vigane inimene võib olla kulgemise musternäide ning kus surm on isegi tolle ajastu jaoks ekstravagantsel moel rõõmus kojunaasmine ja vaid üks kulgemisfaas."

Margus Oti vahendusel on varemgi eesti keelde jõudnud katkendeid Hiina eri ajastute filosoofidelt, nende seas Vana-Hiina muusika- ja ennustamispärimust käsitlev "Muusika ja muundus".

"Zhuāngzi sisepeatükid" ilmus Tallinna Ülikooli kirjastuse sarjas "Bibliotheca Asiatica".