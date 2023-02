Näidendi "Bertod ja Agnes" autor: see pole Alzheimerist, vaid paarisuhtest, armastusest ja kaastundest

Eesti Draamateatris jõudis Priit Pedaja käe all lavale iisraeli kirjaniku Noa Lazar-Keinani autobiograafilise taustaga draama "Bertod ja Agnes". Lazar-Keinan märkis, et kuigi see tõukub tema isiklikust kogemusest Alzheimeriga, on see eelkõige paarisuhtest, armastusest ja kaastundest.

"Bertod ja Agnes" on liigutav lugu eakast juudi abielupaarist, kes peavad toime tulema naise süveneva Alzheimeriga. See tõukus autori pereloost, kus vanaisa ennastunustava pühendumusega hoolitses hääbuva mäluga vanaema eest.

"Kirjutamine aitas mul sellega toime tulla ja sellest vanaisaga vestelda. Vanaisa oli ise ka kirjamees, aga haigusest oli tal niisama raske rääkida. Kirjutamine aitas meie dialoogile kaasa," rääkis näidendi autor Lazar-Keinan "Aktuaalsele kaamerale".

Näidendi tõlkis heebrea keelest Margus Alver ja lavastas Priit Pedajas. Ehkki näidend räägib pigem valusatel teemadel, ei mõju laval toimuv ränkraskelt.

"Ma väga püüan huumorit kasutada iseäranis ränki ja valusaid küsimusi käsitledes. Ka publikul on lihtsam raskeid teemasid seedida, kui talle neid pisut kergemal toonil esitatakse," lisas ta.

"Minu arvates pole see näidend Alzheimerist, vaid paarisuhtest, armastusest ja kaastundest. Peamine on Bertodi, haigusega võitleva abikaasa ja hooldaja draama. Kerkib küsimus, kumb võidab – kas tema armastus või haigus."

Et mõista paremini peategelaste – Euroopast Iisraelisse rännanud jidišikeelsete juutide kultuuri ja kombeid, tasub lugeda näidendi kavalehte, kus tausta selgitavad nii autor ise kui tõlkija Margus Alver.

"See on juudi rahva elujõust, see on juudi pärandi kestmisest ja mul on väga hea meel, et see tekst on jõudnud Eestisse," sõnas Alver.

Lavastuskunstnik on Pille Jänes, osades Martin Veinmann, Laine Mägi ja Hilje Murel. Etendused toimuvad Draamateatri väikses saalis.