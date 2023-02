Sinijärve raamatusoovitused: Eesti LGBT+ inimeste lood ja "Tintmust süda"

"Kalevi alt välja. LGBT+ inimeste lugusid 19. ja 20. sajandi Eestist" (Rahva Raamatu kirjastus)

Maailm on täis inimesi. On selliseid nagu mina või sina. Need olemegi mina ja sina. Teised on teistsugused. Kui need teised sind huvitavad, siis võta ja loe seda raamatut. Kui ei huvita, pole vist üldse põhjust midagi lugeda. Vaevalt, et sel juhul ka minul ja sinul millestki rääkida on. Ah jaa, sa ju ei loegi seda teksti… Ning minagi kõigest kirjutan.

Aga ilmamaa tollest ei küsi, ilm tulvil imesid ja imetabasust. Mis kellele ja kes millele imelik näib, ei mõika alatasa oimata. On nagu on. Ja uudishimu ajab lugema looduslugu ja ajalugu ja täheteadust ja maateadust ja inimeseloomade sisimat seadust. "Kalevi alt välja" on raamat, mis annab mitmel moel aimu tost, mismoodi teistmoodi olla on olnud. Teades tagamaid, saab palju paremini aru, miks ja kuidas teistmoodi olemine tänagi teema ja tundlik on.

Keskmisest jõmmist erinevaid inimesi on mitmeid. On alati olnud. Teatavad erinevused on teatavatel aegadel kuritegelikeks kuulutet. Täna ei ole, ent viltu kiputakse vaatama ikka. Väiksemat ja nõrgemat on ju lihtne viltu vahtida. Koolipõlvest mäletame – olid sa siis punapea, prillipapa, paksuke või lihtsalt liiga tark, põhjuse leidis alati. Suured ja suguvõimelised inimesed ei ole sageli oluliselt arukamaks saanud – leiavad ikka noid, kelle olemine sihtmärgiks võtta. Terve ajalugu on täis nii elutervet võõrapelgust kui vastikut vihalemist.

Mustrist muusuguste inimeste lood on põnevad lugeda ka musterinimestele. Kohati on muidugi tunda, et mõndkonda püütakse mustrivälisesse mustrisse na vägisi koolutada. Anname andeks, kindlasti tuleb põhjalikum raamat takkajärele. Hea ja rahvalik on see esimene, pildimaterjal on kõva, teada saab vägagi palju – kväärtustagem seda, mis olemas ja lootkem tulevikule!

Robert Galbraith "Tintmust süda" (Varrak)

Robert Galbraithi soovitan ma alati ja südamest. Ja noile, kes pole varem lugenud, soovitan võimalusel alustada algusest. Kui poes pole, on värk väärt raamatukokku minemist. Oskaja kirjanik valmistab raamatud mõistagi nõnda, et iga lugu on omaette võetav ja loetav. Täislaks tuleb teadagi tervikust. Sest see, kuidas autor aretab ja arendab omailma, on raamat-raamatult üha imetlusväärsem.

Me oleme kuuenda raamatu juures sellest sarjast. Ja kui teha kerge võrreldus Harry Potteri lugudega, siis võiks arvata, et seitsmes tuleb veel palju paksem ja lausa kahes köites. Krimivike austajana loodan, et seitsmega ei piirduta ning rõõmu jätkub kauemaks. Mida raamat edasi, seda kobedamaks läheb. Cormoran Strike ja Robin Ellacott on suurepärane uurijapaar, kusjuures siin ei ole üldse mingit vanakooli kolbi, et üks on teise taustatobuke. Ja politsei lohiseb kõige sabas. Mkmm. Täiesti eluline jutukulg. Lugejana ma usun neid lugusid, seda maailma, ses toimetavaid tegelasi.

"Tintmust süda" on vormiliselt radikaalsem (ainuüksi proloog nõuab nelja peatükki), siia lõigendatakse päris ootamatult sisse paralleelveergudel esitet virtuaalvestlusi. Neid on võimalik vahele jätta, ent ei maksaks. Oli ju võimalik vahele jätta ka pikki ballaade Robin Hoodi lugudes või teadust Jules Verne'i puhul või Fenimore Cooperi looduskirjeldusi. Ometi on täielise elamuse seisukohalt see kõik oluline. Harjub ka algselt veidravõitu tunduva somekõnega.

Peamine – kes tõhusat põnevikku austab, see lugegu. Kes ei, lugegu ikka, sest siia on harilikust meelelahutusest palju enam sisse kirjutet. Elu ja inimest ja aega – kõike seda, mida heast raamatust tahta tohiks.