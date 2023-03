Sinijärve raamatusoovitused: Applegate'i "Veidrik" on üks kõige südamlikum ja heasüdamlikum raamat üleüldse

Ernst H. Gombrich "Maailma lühiajalugu noorele lugejale" (Varrak)

Saksa keelest tõlkinud Anne Arold



Noh, see on ju üksiti hea, kui saab soovitada midagi korraga nii väikestele kui suurtele inimestele. Nood väiksemad kipuvad suurematest terasemad olema ja nõnda on elu kiik! Inimeste maailma kokkuvõtlik lugu kulub ära igal seitsmel juhul.

Mäletan oma lapsepõlvest mitmeid lemmikraamatuid, mis avardasid maailma nii aega kui ruumi pidi. Gombrichi maailmaajalugu võiks nonde sekka sättuda, Katsetan praegu oma poja peal – eks me näe. Minu jaoks oli küll mõnus lihtis tagasivaade ajaloosse kui säherdusse. Usun, et kellelegi, kel tegu esmakohtinguga, saab see ägeduslik ja põnev trehvunks olema.

Tuleb tunnustada, et teos tuleb aegade tagant ja köidab endiselt oma sõnakasutuse ja laheda jutustamisviisiga. Aega on, ent jagub ka lugu. Lugu, mis heaste pajatet. Üldse ei taha viriseda ega vinguda. Kui maailmapilt päris koos ei ole, siis selle raamatu abiga saab. Kui maailmapilt huvi ei paku, siis ärge lugege. Või, ma ju soovitan, lugege ikka. Ja vaadake, mis juhtub. Kas jäite lollimaks või läks terake paremini.

Katherine Applegate "Veidrik" (Varrak)

Inglise keelest tõlkinud Kristina Uluots

Kui ma ütleksin teile, et siin on üks raamat, mis räägib värssromaani keeles vesielukatest, sisuliselt müttab üks saarmas kusagil Californias, siis te peaksite mind tõenäoliselt tiba ogaraks. Ent siin ta on. California, saarmas, värssromaan. Otsatu ogarus ja meeletu meeldivus. Ma ei hakka sisusse siinkohal minema, mu asi on ju soovitada – igaüks loeb siit isesugusi imeasju välja.

Päriselt ka. Üks kõige südamlikum ja heasüdamlikum raamat üleüldse ja üle pika aja kohe kindlapihta. Rohepöörane leiab siit oma ja kõik teised samuti – no on väga sõbralik ja kõnetav tekst.

Mitte ainult tekst. Mul vilksanukski pilk poes trükisest üle, kui poeg ei öelnuks, et oi-kui-nunnu raamat, oi kui armas kaanekuva. Ongi. Pildistik on über-kaunis, viginaruumi pole jäetud, ainult kiitma peab.

Ma pole saarmamaailmas erilik elajaloomade sõps olnud, ent ju võiks hakata. Rotte ja nugiseid ja oravaid nähtud jo küll, asi see saarmatega sehvti teha ole.