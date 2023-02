Ekraaninäitlejate gildi auhindadel võidutses "Kõik kõikjal ja korraga"

"Kõik kõikjal ja korraga" ("Everything Everywhere All at Once") pälvis auhinna parima näitlejakoosluse kategoorias, samuti pälvisid auhinnad oma vastavates näitlejaauhinna kategooriates Michelle Yeoh, Ke Huy Quan ja Jamie Lee Curtis, vahendab Indiewire, Variety jt.

Televisiooniauhindade poole pealt pälvis parima näitlejakoosluse auhinna draamasarjas "Valge lootos" ("The White Lotus"), sama auhinna komöödiasarja eest võitis aga "Abbott Elementary".

Yeoh, kes pälvis parima naispeaosatäitja auhinna rolli eest filmis "Kõik kõikjal ja korraga", ütles, et tema võit ei ole ainult tema võit, vaid iga väikese tüdruku võit, kes näeb välja nagu tema.

Rasvunud mehe kehastamise eest filmis "The Whale" parima meespeaosatäitja auhinna võitnud Brendan Fraser hoidis auhinda vastu võttes tagasi pisaraid ja viitas sellele, kuidas on karjääris näinud nii paremad kui ka halvemaid aegu.

Gala toimus Los Angelses, kus auhindade üleandjate hulgas olid nii tänavused nominendid, varasemad võitjad kui ka tulevikutegijad: Yeoh, Colin Farrell, Emily Blunt, Jessica Chastain, Don Cheadle, Paul Mescal, Michelle Williams ja Andrew Garfield jt.

Gildi elutöö-näitlejaauhinna pälvis Sally Field.

VÕITJAD

Parim näitlejatekooslus

"Babylon"

"The Banshees of Inisherin"

VÕITJA: "Everything Everywhere All at Once"

"The Fabelmans"

"Women Talking"

Parim meespeaosatäitja

Austin Butler, "Elvis"

Colin Farrell, "The Banshees of Inisherin"

VÕITJA: Brendan Fraser, "The Whale"

Bill Nighy, "Living"

Adam Sandler, "Hustle"

Parim naispeaosatäitja

Cate Blanchett, "TÁR"

Viola Davis, "The Woman King"

Ana de Armas, "Blonde"

Danielle Deadwyler, "Till"

VÕITJA: Michelle Yeoh, "Everything Everywhere All at Once"

Parim meeskõrvalosatäitja

Paul Dano, "The Fabelmans"

Brendan Gleeson, "The Banshees of Inisherin"

Barry Keoghan, "The Banshees of Inisherin"

VÕITJA: Ke Huy Quan, "Everything Everywhere All at Once"

Eddie Redmayne, "The Good Nurse"

Parim naiskõrvalosatäitja

Angela Bassett, "Black Panther: Wakanda Forever"

Hong Chau, "The Whale"

Kerry Condon, "The Banshees of Inisherin"

VÕITJA: Jamie Lee Curtis, "Everything Everywhere All at Once"

Stephanie Hsu, "Everything Everywhere All at Once"

Parim näitlejatekooslus draamasarjas

"Better Call Saul"

"The Crown"

"Ozark"

"Severance"

VÕITJA: "The White Lotus"

Parim meesnäitleja draamasarjas

Jonathan Banks, "Better Call Saul"

VÕITJA: Jason Bateman, "Ozark"

Jeff Bridges, "The Old Man"

Bob Odenkirk, "Better Call Saul"

Adam Scott, "Severance"

Parim naisnäitleja draamasarjas

VÕITJA: Jennifer Coolidge, "The White Lotus"

Elizabeth Debicki, "The Crown"

Julia Garner, "Ozark"

Laura Linney, "Ozark"

Zendaya, "Euphoria"

Parim näitlejatekooslus komöödiasarjas

VÕITJA: "Abbott Elementary"

"Barry"

"The Bear"

"Hacks"

"Only Murders in the Building"

Parim meesnäitleja komöödiasarjas

Anthony Carrigan, "Barry"

Bill Hader, "Barry"

Steve Martin, "Only Murders in the Building"

Martin Short, "Only Murders in the Building"

VÕITJA: Jeremy Allen White, "The Bear"

Parim naisnäitleja komöödiasarjas

Christina Applegate, "Dead to Me"

Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Quinta Brunson, "Abbott Elementary"

Jenna Ortega, "Wednesday"

VÕITJA: Jean Smart, "Hacks"

Parim meesnäitleja telefilmis või lühiseriaalis

Steve Carell, "The Patient"

Taron Egerton, "Blackbird"

VÕITJA: Sam Elliott, "1883"

Paul Walter Hauser, "Blackbird"

Evan Peters, "Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story"

Parim naisnäitleja telefilmis või lühiseriaalis

Emily Blunt, "The English"

VÕITJA: Jessica Chastain, "George & Tammy"

Julia Garner, "Inventing Anna"

Niecy Nash-Betts, "Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story"

Amanda Seyfried, "The Dropout"

Parim kaskadööride kooslus

"Avatar: The Way of Water"

"The Batman"

"Black Panther: Wakanda Forever"

VÕITJA: "Top Gun: Maverick"

"The Woman King"

Parim kaskadööride kooslus komöödia- või draamasarjas

"Andor"

"The Boys"

"House of the Dragon"

"Lord of the Rings: The Rings of Power"

VÕITJA: "Stranger Things"