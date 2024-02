Ekraaninäitlejate gildi auhinnagala suurimad võitjad olid "Oppenheimer" ja "The Bear"

Auhinnad pälvisid:

Parim meespeaosa filmis: Cillian Murphy filmis "Oppenheimer"

Parim naispeaosa filmis: Lily Gladstone filmis "Lillekuu tapjad"

Parim meeskõrvalosa filmis: Robert Downey Jr. filmis "Oppenheimer"

Parim naiskõrvalosa filmis: Da'Vine Joy DanRandolph filmis "Mahajäänud"

Parim ansamblimäng filmis: "Oppenheimer", näitlejad Casey Affleck, Emily Blunt, Kenneth Branagh, Matt Damon, Robert Downey Jr., Josh Hartnett, Rami Malek, Cillian Murphy ja Florence Pugh

Parimad kaskadööritrikid filmis: "Võimatu missioon: Surmav otsus - Osa I"

Parim meespeaosa lühisarjas või telefilmis: Steven Yeun sarjas "Beef"

Parim naispeaosa lühisarjas või telefilmis: Ali Wong sarjas "Beef"

Parim meespeaosa draamasarjas: Pedro Pascal sarjas "The Last of Us"

Parim naispeaosa draamasarjas: Elizabeth Debicki sarjas "The Crown"

Parim meespeaosa komöödiasarjas: Jeremy Allen White sarjas "The Bear"

Parim naispeaosa komöödiasarjas: Ayo Edebiri sarjas "The Bear"

Parim ansamblimäng draamasarjas: "Succession", näitlejad Nicholas Braun, Juliana Canfield, Brian Cox, Kieran Culkin, Dagmara Domińczyk, Peter Friedman, Justine Lupe, Matthew Macfadyen, Arian Moayed, Scott Nicholson, David Rasche, Alan Ruck, Alexander Skarsgård, J. Smith-Cameron, Sarah Snook, Fisher Stevens, Jeremy Strong, ja Zoë Winters

Parim ansamblimäng komöödiasarjas: "The Bear", näitlejad Lionel Boyce, Jose Cervantes Jr., Liza Colón-Zayas, Ayo Edebiri, Abby Elliott, Richard Esteras, Edwin Lee Gibson, Molly Gordon, Corey Hendrix, Matty Matheson, Ebon Moss-Bachrach, Oliver Platt, ja Jeremy Allen White

Parimad kaskadööritrikid draama- või komöödiasarjas: "The Last of Us"

Ekraaninäitlejate auhinnagalat juhtis briti näitleja ja muusik Idris Elba. Tänavu sai esmakordselt tseremooniat jälgida ka voogedastusplatvormi Netflix vahendusel.