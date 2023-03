Kalju Komissarovi stipendiumi pälvisid Elle Maria Viies ja Berta Kelder

Noored plaanivad tuhandeeurost stipendiumit kasutada erialaseks enesetäiendamiseks välismaal. Õppimist kultuuriakadeemias peavad nad õnnestunud valikuks.

"Ma olen terve elu erinevates vormides tantsuga kokku puutunud. Kui tuli hetk otsustada, kus ma kõrghariduse omandada soovin, tundus kuidagi loogiline ja eriti huvitav, kuidas tantsu just lavastuslikumas vormis õppida," sõnas tulevane koreograaf Elle Maria Viies

Berta Kelder sõnas, et dekoraator-butafooriks õppimine tundus talle varem õpitu põhjal loogiline jätk. "Käisin noorena laste kunstikoolis ja keskkooli lõpetasin Tartu Kunstikoolis. Kuna käsitöö ja teater on mulle alati meldinud ja nende ühine osa on butafooria, siis see tundus hea plaan," selgitas ta.