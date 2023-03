Depeche Mode avaldas singli eelolevalt albumilt

Depeche Mode avaldas järgmise singli oma eelolevalt uuelt albumilt "Memento Mori". Lugu kannab pealkirja "My Cosmos Is Mine".

"Memento Mori" on Depeche Mode'i esimene album pärast asutajaliikme Andy "Fletch" Fletcheri lahkumist möödunud aasta maikuus. Albumi avasingel "Ghosts Again" ilmus veebruaris. Album ilmub 24. märtsil plaadifirma Columbia alt.

Bänd teatas, et töötavad uue albumi kallal, möödunud sügisel, viis kuud pärast Fletcheri lahkumist. "Alustasime albumiga töötamist pandeemia alguses, selle teemad olid otseselt sellest ajast inspireeritud," rääkis Martin Gore sügisel.

"Pärast Fletchi lahkumist otsustasime albumi tegemist jätkata, sest oleme kindlad, et ta oleks seda tahtnud ja see on tõepoolest andnud projektile uue tähendustasandi."

Dave Gahan on veendunud, et Fletcherile oleks album väga meeldinud. "Me ei jõua tõesti ära oodata aega, kui saame seda teiega jagada ja järgmisel aastal [2023 – toim] toimuvatel kontsertidel esitleda."

Depeche Mode alustab oma albumiesitlusturneed Põhja-Ameerikast, kui astub 23. märtsil üles Californias Sacramentos. Pärast seda liigub bänd Euroopasse, kus annab kontserte kuni augusti lõpuni, astudes muuhulgas üles ka Primavera festivalil. Eestis Tallinna lauluväljakul esineb Depeche Mode "Memento Mori" tuuri raames 6. augustil 2023.

Depeche Mode'i eelmine album "Spirit" ilmus aastal 2017.