"The Last of Us Part II" jõuab teleekraanile enam kui ühe hooajana

Esmaspäeval jõudis vaatajateni videomängu "Viimased meie hulgast" ("The Last Of Us") põhjal vändatud samanimelise telesarja esimese hooaja finaalepisood. Kui esimene hooaeg kattis ära kogu mängu I osa sündmustiku, siis II osa plaanivad sarja loojad jaotada enam kui ühe hooaja peale.

HBO kinnitas juba jaanuaris, kui ekraanile oli jõudnud vaid mõned episoodid, et sarjale tuleb teine hooaeg, mis võtab ette videomängu teise osa "The Last Of Us Part II" sündmustiku. Sarja loojad Craig Mazin ja Neil Druckmann kinnitasid nüüd, et videomängu mahukama teise osa jutustamiseks kulub teles enam kui üks hooaeg, vahendavad Mashable, Variety jt.

Väljaandele GQ antud intervjuus kinnitasid mõlemad, et videomängu teist osa ei ole mingil juhul võimalik jutustada ühe hooajaga, kuigi nad ei kinnitanud, kas oodata võib täiendavalt kahte või isegi kolme uut hooaega, mis sarja populaarsust arvestades ei ole ebatõenäoline.

Rääkides sellest, mis saab siis, kui sari jõuab oma tegevusega videomängu teise osa lõppu, sõnas Mazin, et ta pole huvitatud algmaterjali sündmustiku lõppedes seda edasi jutustama.

"Vaatajana ei ole mul probleemi vaadata sarju, millele tehakse aina uusi hooaegu. Aga stsenaristina ma ei taha olla selles olukorras, kus ma lihtsalt võlun järjest välja uue hooaja jagu materjali. Minu jaoks on oluline, et asjadel oleks eesmärk ja see tähendab, et üks hetk peavad need lõppema."

Vastusena kriitikale, et kedristõlviku nimelise seenega nakatunute korraldatud märulit on sarjas olnud liiga vähe, kinnitasid Mazin ja Druckmann, et teisel hooajal näeb sarjas nakatunuid palju rohkem

"Lõppeks rõhutasime sarjaga laiemalt inimestevaheliste suhete jõudu ja püüdsime märulimomentidele omistada ka mingisuguse tähenduse," selgitas Mazin.

"Seetõttu oli sarjas vähem märulistseene kui mõned inimesed ootasid, kuivõrd me ei suutnud enamiku puhul välja mõelda, mis tähtsust see võiks sarja kontekstis omada või tekkis mure, et need muutuvad ennast kordavaks."

Kaader HBO sarjast "Viimased meie hulgast" ("The Last of Us"). Autor/allikas: SCANPIX / CAP / TFS

"Lõppkokkuvõttes te ju ei mängi seda, vaid vaatate seda. Olgugi et paljudele meeldib vaadata seda, kuidas teised mängivad, siis see peab olema teleekraanile tuues ikkagi pisut keskendunum ja eesmärgipärasem," sõnas Mazin.

"The Last of Us" võimaldab videomängus inimesi ja nakatunuid tulistada, pussitada, tükeldada ja surnuks lüüa ning kasutada selleks tervet hulka eri relvasid, nagu jahipüssid, snaipripüssid, leegiheitjad, pesapallikurikad, pommid ja tellised. Seda on kiidetud selle pikkamisi kulgevate mängutasemete ja intensiivse, vistseraalse mängitavuse ja sügavalt emotsionaalse süžee eest.

"Osa adaptsiooniprotsessist koosneb sellest, kuidas võtta mängitavusele ehitatud algmaterjal ja viia see üle passiivsele platvormile," rääkis Mazin. "Suur osa mängust keskendub mittemängitavatele tegelastele, kellest sa pead mööda saama, keda vältima, vaikselt ära tapma või kellele pea ees vastu astuma. Need on kas rüüstajad, kannibalid, FEDRA või nakatunud. Nii et võitlust on palju. Ma ei tea, milline teie lõplik tapetute arv "The Last of Us" läbimängimisel on, aga see on kindlasti kolmekohaline."

"See arv on palju suurem kui me sarja puhul tahame," lisas Druckmann. Sarja aluseks oleva videomängu kaasrežissööri ja stsenaristina pani ta mängu terve hulga märulistseene ja võitlusmomente nakatunutega, et hoida mängijad pidevalt kaasahaaratuna. "Kui märulistseen ei vii tegelast edasi ja on mõeldud ainult vaatemänguks, on telesarja tehes meil lihtne see välja jätta."

Mazin ütles, et teine hooaeg saab võrreldes mänguga olema samuti teistsugune nagu oli esimene hooaeg. "Mõnikord on see täiesti teistsugune ja teinekord erineb see vaevu algmaterjalist, aga see saab olema teistsugune. See saab olema omaette asi. See ei ole täpselt nagu videomängus. See saab olema selline nagu mina ja Neil tahame."

Videomängutootja Naughty Dog loodud populaarse videomängu ainetel tehtud HBO sarja tegevus toimub 20 aastat pärast kaasaegse tsivilisatsiooni hävingut massilise seennakkuse põhjustatud pandeemia järel. Sarjadest "Narcos", "Game Of Thrones" ja "The Mandalorian" tuntud Pedro Pascal mängib ellujäänud Joeli, kes peab teismelise Ellie (Bella Ramsey, "Game Of Thrones") karantiinitsoonist välja ja läbi laastatud USA smuugeldama. Eestis on sari vaadatav HBO voogedastusplatvormi vahendusel.