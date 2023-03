Kultuuriportaal soovitab: dokfilm "Keelemässaja Mati Hint" Jupiteris

Emakeelepäev jäi küll selleks korraks selja taha, aga see ei tähenda, et eesti keelest ja meelest mõtlemise peaks kohe lõpetama. Annika Koppeli mullu valminud dokfilm "Keelemässaja Mati Hint" ei rapsi ega kihuta, see on keeleinimesele kohaselt vaikne ja tasane, kuid kuskil sügavamal pinna all ka õrnalt mäslev.