Tyler, the Creator avaldas uue videosingli "Dogtooth"

Tyler, the Creator annab reedel välja kogumiku, mis koosneb viimase albumi "Call Me If You Get Lost" jaoks 2021. aasta stuudiosessioonide käigus salvestatud lugudest, mis albumile ei jõudnud. Esmaspäeval avaldas ta koos videoga neist esimese loo, "Dogtooth".

Kogumik kannab pealkirja "Call Me If You Get Lost: The Estate Sale". ""Call Me If You Get Lost" oli esimene album, mille jaoks ma tegin hulga lugusid, mis lõpuks albumile ei jõudnud," märkis ta Twitteris.

"Seal on lugusid, mida ma tõesti armastan ja ma teadsin, et need ei jõuaks kunagi avalikkuseni, seepärast otsustasin mõned neist välja anda."

2021. aastal ilmunud "Call Me If You Get Lost" on Tyler, the Creatori kuues stuudioalbum. Albumil teevad lugudes teiste seas kaasa ka Lil Wayne, Lil Uzi Vert ja Pharrell Williams. Albumi eest võitis ta ka parima räpialbumi Grammy. See oli tema teine Grammy auhind; Grammy pälvis ta ka oma 2019. aasta albumi "Igor" eest.