Vanemuise lavale jõudis Eduard Vilde "Pisuhännale" kirjutatud järg

Palu lavastatud ja kirjutatud "Pisuhänd 2" jätkub sealt, kus Vilde 110 aastat tagasi kirjutatud näidendi sündmustik lõpeb.

"See uus lugu jätkub nende samade tegelaste ja nende eludega. Me saame teada, mis nendega vahepeal juhtunud on ja millised nende elud, suhted ning panused seekord mängus on," kirjeldas Palu.

Näitleja Hannes Kaljujärv märkis, et Palu kirjutatud jätk "Pisuhännale" on keelelt ja struktuurilt väga vildelik. "Puhas rõõm," nentis näitleja, "selles mõttes jätkab ta Vilde loomingulist joont."