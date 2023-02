Galerii: Vanemuises algasid lavastuse "Pisuhänd 2" proovid

Eduard Vilde "Pisuhänd" (1913) on Eesti teatri ja kirjanduse tüvitekste, mida on teatrites viimastel kümnenditel aga vähe lavastatud. Lavastaja Tiit Palu meenutas, et umbes veerand sajandit tagasi tegi Merle Karusoo lavastuse Vanemuises, mida mängiti kahes versioonis "Pisuhänna" ja "Second-hänna" nime all vaheldumisi, teises neist vahetati nais- ja meesrollid ning seekaudu uuriti sookonventsioone elus ja kirjanduses.

Tiit Palu autorluses kirjutatud "Pisuhänd 2" kasutab Vilde algteose tegelasi uues loos. "Aega on mööda läinud, värsked asjad on teoksil, uus umbsõlm vajab läbiraiumist. Tegevuskoht on sama – Vestmanni maja elutuba. Meie eesmärk on tuua lavale vildelikult terav ja usutavate tegelaskujudega komöödia. Näeme, kuhu on Laura ja Matilde, Ludvig ja Tiit, Vestmann ja Liina omadega jõudnud ja millised väljakutsed neid ootavad. Olen pööranud rohkem tähelepanu naistegelastele, kes Vilde algloos olid pigem teisejärgulised," rääkis Palu.

Trupis on Hannes Kaljujärv, Külliki Saldre, Kärt Tammjärv, Maarja Johanna Mägi, Karol Kuntsel ja Ken Rüütel. "Just neile näitlejatele mõeldes olen selle loo kirjutanud. Väga loodan, et tuleb sisukas prooviperiood, mille jooksul näitlejad ehitavad Vilde arhetüüpidele oma elusad ja riukalikud rollikujud," sõnas Palu.

Lavastuse kunstnik on Maarja Meeru ja valguskunstnik Andres Sarv.