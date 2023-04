Galerii: näitleja Henessi Schmidt avas Telliskivi loomelinnakus näituse

4. aprillil avas Telliskivi loomelinnakus Kolme puu galeriis näituse "Jätkusuutlik heategevus - Little Bridge Foundationi lugu" näitleja Henessi Schmidt. Näitus räägib Henessi heategevusorganisatsiooni Little Bridge Foundationi sünnist ja tegemisest Ugandas Bugiri külas.

Näitus avab, kuidas sattus Eesti näitleja Uganda kogukonnaga koos töötama, kuidas rajati Ugandasse puhta joogiveega puurkaev ning millised on laste võimalused koolihariduse saamisel.

Näitus on sissejuhatus 15. aprillil Fotografiskas toimuvale suurele heategevuslikule üritusele One World. Festivali päeval toimub kõigile huvilistele Roheseminar, õhtu eel Aafrika muinasjuttudega Aafrika õhtusöök ning õhtul maailmamuusika pidu, kus astuvad üles näiteks Genka, Ghana eeslauljaga bänd GJ & The Evocations, NOËP, Sander Mölder, Heidy Purga ja ka Henessi Schmidt ise.

Henessi lendab Ugandasse paar päeva pärast sündmust, et kogu teenitud tulu eest ehitada valmis lastekodu, luua kogukonda juurde töökohti ning viia läbi mitmeid loodussõbralikke töötubasid.

Näituse fotod on pildistanud Taavi Muide ja Sander Rebane. Näitus jääb Telliskivi Loomelinnaku Kolme puu galeriis avatuks kuni 18. aprillini 2023.