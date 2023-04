Rahvusarhiiv võttis kasutusele uue arhiivi infosüsteemi

Alates 5. aprillist on kasutusel Arhiivi Infosüsteemi uus versioon. Arhiivi infosüsteem on värav arhiivis hoitava teabe juurde, kus saab otsida huvipakkuvaid dokumente ehk arhivaale, millega võib tutvuda arhiivi uurimissaalis või veebis, kui need on juba digitud.