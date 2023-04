Tänavune Saksa Kevade festival on pühendatud Saksimaa kultuuripärandile

Kolmapäeval algas Eestimaal juba 14. korda festival Saksa Kevad. Sel aastal on programmi keskpunktis Saksimaa koos oma mitmekesise kultuuripärandiga.

Hommikupoolikult tervitas tallinlasi spontaansete kontsertidega Freibergi söekaevurite orkester, mis hoiab üleval omaaegset kaevurite muusikalist ja kunstilist pärandit.

Oma rahvakunsti ja käsitööd tutvustavad Saksimaal elava rahvakillu sorbide esindajad ja maailmakuulsad Meisseni portselani meistrid.

Koostöös Sõltumatu Tantsu Lavaga jõuab Tallinnasse Wee Dance Company lavastus "Jawoll".

Saksa saatkonna kultuuri- ja pressiesindaja Brita Veimen rääkis, et lisaks on kavas ka erinevad mälumängud. "Samuti on tulemas kohtumised Saksa kirjanikega, keda võib-olla paljud eestlased ei tea ja tunne," lisas ta.

Saksa kevade sündmused jõuavad ka Tartusse, Pärnusse, Narva, Raplasse ja Viljandisse.