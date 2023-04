Vanemuises esietendub Artur Alliksaarest inspireeritud lavastus

Alliksaare luules on läbiv teema aeg, mille kohta ta ütleb, et kõik hetked on võrdsed, aga samas on midagi, mis on tekkinud ja enam ei haju. Näidendi autori ja lavastaja Urmas Vadi sõnul on selliselt ka lavastus üles ehitatud.

"See ei ole kronoloogiline narratiiv ega elulugu, samas ei ole ta ka luulekava. Need on justkui pildid, read ja kujundid kellegi elust ja luulest, mis on nagu kosmosesse kuivama riputatud pesu."

Prooviperioodil käis trupp ka Alliksaare radadel, sh külastas Eesti Kirjandusmuuseumit ja kohtus Alliksaare poja Jürgen Alliksaarega.

"On autoreid, kelle puhul on tähtsad vaid nende tekstid ja isik tagaplaanil. Mõne autori puhul on vastupidi: kõik me teame seda kirjanikku, aga keegi pole teda lugenud. Alliksaare puhul on mul tunne, et teda saab igatpidi vaadata: kas lugeda vaid tema teksti, või lugeda teda ka siis, kui meil on kõrval tema elulugu, legendid," märkis Vadi.

Laval on neli näitlejat Vanemuise draamatrupist ning väiksemates rollides teevad kaasa ka lavastusmeeskonna liikmed. Peategelast Poeeti mängib Veiko Porkanen. Lena Barbara Luhse, Piret Laurimaa ja Reimo Sagor kehastavad kõiki ülejäänud tegelasi, keda on kokku paarteist.

Lavastuse "Sada grammi taevasina" kunstnik on Pille Jänes ja valguskunstnik Priidu Adlas Eesti Draamateatrist. Videokujundaja on Karl-Gustav Kello.