Galerii: Vanemuises algasid Urmas Vadi "Sada grammi taevasina" proovid

Näidenditeksti autor Urmas Vadi on ühtlasi ka tüki lavastaja. "Artur Alliksaare luule on mind alati inspireerinud. Käisin gümnaasiumi viimases klassis, kui ilmus tema koondkogu "Päikesepillaja" ja mu tulevane abikaasa selle mulle kinkis. See raamat oli toona midagi võimsat ning täiesti pöörast ja pillavat," meenutas ta esimest kokkupuudet Alliksaarega.

Ühelt poolt ongi Vadi teksti aluseks Alliksaare luuletused ja fantaasialend, teisalt inspireeris Vadit ka poeedi elulugu. "See on sama pööraste käiguvahetustega nagu ta luulegi," märkis lavastaja.

Aegruum, milles lavastust mängitakse, on Vadi jaoks üks näidendi võtmeküsimusi. "Alliksaarel on luuletus "Aeg", kus on sõnad "Ei ole paremaid, halvemaid aegu. On ainult hetk, milles viibime praegu." Kuna see teema – võiks öelda isegi filosoofiline vaade – läbib paljusid tema tekste, siis ka lavastuses on see aeg liikuv. Püsime küll enamjaolt 1950–1960ndates, aga teeme ka väljasõite ette- ja tahapoole. Sama kehtib ruumi kohta – see on avar nagu kosmos, kus heljuvad väga konkreetsed osised ja detailid, mis oleks justkui sellest maailmast pärit: lauad ja toolid ning potid ja pannid," kirjeldas Vadi.

Näitetruppi kuuluvad Piret Laurimaa, Lena Barbara Luhse, Reimo Sagor ja Veiko Porkanen. "Valisin trupi kõhutunde pealt," märkis lavastaja.

Lavastuse "Sada grammi taevasina" kunstnik on Pille Jänes ja valguskunstnik Priidu Adlas Eesti Draamateatrist. Videokujundaja on Karl-Gustav Kello.