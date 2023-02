Vanemuises jõuab publiku ette lastemuusikal "Sipsik"

""Sipsikut" mängitakse Vanemuise teatri suures majas, mis tähendab, et materjali tuli tekstiliselt ja visuaalselt natuke paisutada, et see sobiks muusikalina suurele lavale," nentis lavastaja Maria Annus ja lisas, et jälgis hoolikalt, et Anu ja Sipsiku omavaheline side ja usaldus laval ära ei kaoks.

"Igas Eno Raua loos kogeb ja õpib Anu tänu Sipsikule midagi uut: olgu selleks julgus, ausus, üksinduse ja pimedusega hakkamasaamine või ujuma õppimine. See on Anu suureks saamise lugu, teekond, kus Sipsik teda toetab ja julgustab," selgitas ta.

Sipsiku rollis on laval Kaarel Targo (Must Kast), Anu rollis Saara Pius (Rakvere Teater). Mardi rollis astub üles Ott Raidmets (Endla) või Kaarel Pogga. Isana on laval Veikko Täär (külalisena) ja emana Karin Tammaru (Endla). Vanaema rollis on Merle Jalakas. Laval on ka Rasmus Kull, Simo Breede, Laura Niils (Must Kast), Vanemuise ooperikoor, sümfooniaorkester ja bänd.

"Sipsiku" lastemuusikali heliloojad on Ewert Sundja ja Tauno Aints, laulusõnade autorid Priit Strandberg ja Leelo Tungal, muusikajuht ja dirigent Taavi Kull, dirigendid Martin Sildos ja Kristi Jagodin, lavastaja Maria Annus, libreto autor Priit Strandberg, kunstnik Iir Hermeliin, koreograaf Heili Lindepuu, valguskunstnik Margus Vaigur (Endla), videokunstnik Taavi Varm ja helirežissöör Lauri Kool.