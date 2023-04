Raadi lennuvälja ruleerimisrajast saab elamustänav

Ideevõistluse võitnud ning elamustänava projekteerinud meeskonnas on maastikuarhitektuuribüroo Tajuruum OÜ maastikuarhitektid Edgar Kaare, Terje Ong ja Elina Õunsaar, arhitektuuribüroost Kolm Pluss Üks OÜ arhitektid Ilmar Valdur ja Anne Vingisar. Torustike, kaablite, teede ja liikluskorralduse projekteerimise eest hoolitseb Tinter-Projekt OÜ insener Indrek Lensment.

Kiirelt arenevasse Raadi piirkonda luuakse lineaarpark koos kolme vaatetorniga, mis samaaegselt säilitab ja toob esile sealset ajaloolist militaarpärandit.

"Üks kandev idee on inimesed kõrgustesse, vaatetornidesse viia," lausus Tajuruumi maasikuarhitekt Terje Ong, kelle sõnul on tulevikus võimalik 14 meetri kõrguselt vaadata lennuvälja superstruktuuri.

Ühelt poolt oli arhitektide eesmärk ajaloolist betoonrada säilitada, teisalt aga luua inimsõbralik keskkond, kus on ka tuulevarju ning haljastust.

Projekti ehitusplaan on jagatud osadeks. Tartu vallaarhitekti sõnul on plaanis alustada betoonraja kõrvale tuleva sõidutee jaoks kommunikatsioonide rajamisega. Ülejäänud teostus sõltub lisarahastuse võimalustest.

"See peatänava visioon on tegelikult väga tugevaks sisendiks kõikidele naaberaladele. Täna on kaks arhitektuurikonkurssi siin tänava ääres käimas," lausus vallaarhitekt Elge Nõmmoja.

Nõmmoja sõnul valiti ideevõistluse võitjaks projekt, mis oli meeltmööda nii muinsuskaitsele kui ka lähedal asuvale Eesti Rahva Muuseumile. Projekti üks autoritest, Terje Ong ütles, et ka betoonpark ise oleks justkui vabaõhumuuseum.

"Ühelt poolt eksponeerib see seda militaarpärandit ja ajalugu, teisalt ka betooni kui materjali ning kolmandaks toob juurde seda uut kultuurimõõdet, mida ERM ja siin aset leidavad tulevased sündmused pakuvad," selgitas ta.