Heidy Purga: tahan näidata, et kultuur pole ainult kulu

Purga kinnitas, et kultuuriministrina saab tal olema väga töine aeg. "Üks asi, mida ma sooviksin kindlasti muuta, on arusaam sellest, et kultuur ei ole ainult kulu, vaid see aitab lisaks kõigele ka meie majandust, meie iseolemeist, kogu ühiskonda, ta liidab meid, innustab meid ja teeb meid terviklikuks ja suuremaks," ütles ta.

"Loodan muuta ka seda, et rohkem kultuuriteemasid jõuaks riigikogusse aruteludele," rõhutas ta ja lisas, et väljakutseid on väga palju. "Alates ERR-i majadest, pärandihoidlatest, minu jaoks kindlasti ka Eesti film koos tagasimaksefondi meetmega, et kuidas seda parandada selliselt, et igal aastal ei peaks närveerima, milline see raha saab olema ja pakkuda rohkem kindlust neile inimestele, kes kultuuri luua aitavad."

"Kindlasti ka eraraha kaasamine, laste ja noorte kultuuri kättesaadavus, loovisikute sotsiaalsed tagatised, aga eks neid teemasid ole väga palju, loomulikult ka etendusasutuse seaduse kordategemine, ma saan aru, et see on kultuuriministeeriumis laual ja tahaks selles teemas meelerahu saada," rõhutas ta.

Eraldi mainis Purga pärandihoidlate kohta, et seda protsessi tuleb jätkata. "Kui hetkel meil on kultuuripärand mööda Eestit 26 eri asutuses laiali, siis see tähendab riigile kulu ja paneb selle pärandi ohtlikku olukorda," selgitas ta ja lisas, et kindlasti ei tohi seda protsessi pooleli jätta. "Ta on hetkel selles faasis, kus hakatakse hanget kujundama ja ehituses ei räägi me enne 2026. aastat."