Avatud Eesti Fondi Koosmeele auhinna pälvis tõlkija Katja Novak

Katja Novak (Kateryna Botnar) on alates 2019. aastast Tallinnas elav noor Ukraina luuletaja ja Eesti kirjanduse tõlkija. Novak on tõlkinud Ukraina keelde mitmete Eesti autorite nagu Doris Kareva, Piret Raua, Kristiina Ehini ja Triinu Amburi loomingut. Lisaks juhib ta Ukraina Kultuurikeskuses kirjandusprojekte ning õpetab lapsi Ukraina laupäevakoolis "Labora", samuti töötab ta Eesti Rahvusraamatukogus.

Eesti kirjanduse seis on Novaku sõnul parem kui Ukraina kirjanduse seis praegu. "Aga alati on arenemisruumi ning on, mida veel teha, see on ka minu jaoks just põnev, sest kui kõik oleks juba tehtud, siis milleks me seda teeme," mainis ta ja lisas, et alates Ukrainas toimuva sõja alguses on ta tõlkinud kümmekond raamatut ukraina keelde.

Ta tõi ka välja, et Eestis välja antud ukrainakeelsete teoste tiraažid on üsna suured. "Tähekese tiraaž oli üle 3000, Indrek Koffi raamatut andsime välja üle 1500 eksemplari," mainis ta.

Koosmeele auhinnaga kaasneb 1000-eurone tänusumma ning kunstnik Marje Üksise graafiline leht "Koosmeelesammas".