Galerii: Palamusel anti Kait Kallile üle Oskar Lutsu huumoripreemia

Oskar Lutsu huumoripreemiat annab välja Jõgeva valla asutus Palamuse Kultuur koostöös Jõgeva vallavalitsusega ja preemiasumma koguneb suuresti üksikisikute ja asutuste-ettevõtete annetustest. Tänavuse huumoripreemia suuruseks kujunes 4000 eurot, mille laureaat lubas kulutada puhkamisele.

Võrust pärit ja sealsest teatristuudiost teatripisiku külge saanud Kait Kall lõpetas 2011. aastal näitleja erialal Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja töötas aastatel 2012–2016 Von Krahli teatris. Pärast seda on ta tegutsenud vabakutselisena.

Ta on rahvast naerutanud seriaalis "Naabriplika" ning püstijalakomöödiates "Midagi ikka" ja "Plaan B". Viimasel ajal on suur osa Kait Kalli ajast ja energiast kulunud teleseriaalide stsenaariumide kirjutamisele. Kaasstsenaristina on ta tegev olnud "Naabriplika", "Alo" ja "Mammade-papade" juures. Lisaks on ta seriaalide "Uus algus" ja "Piloot" stsenaariumite ainuautor.