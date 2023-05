Näitus "Kohalik ilu. Tallinna Juveelitehas" tõstab esile valiku Eesti ehteid ja lauahõbedat

Paljudes Eesti kodudes on tänaseni tallel mõni hõbelusikas või kommikausike, mis on omal ajal toodetud Tallinna Juveelitehases.

"Juveelitehas oli ettevõte mis oli päris laia haardega. Nad tegelesid nii söögiriistadega, nõudega laiemalt kui ka ehetega," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" kuraator Kai Lobjakas.

"Me oleme siia filtreerinud välja igast suunast paraja valiku ja püüdnud ära atribueerida selle materjali nii, et inimesed, kes on sellega kokku puutunud või kellel on lihtsalt huvi selle vastu, saavad teada laiema konteksti, saavad teada autorid, valmistamise aja ja veidi seda, mis põhjusel miski on juhtunud ja midagi on tehtud."

Näitus käsitleb Juveelitehase tegutsemisperioodi 50ndate algusest kuni 90ndate aastate keskpaigani. Kui alguses on rõhk pigem nõudel ja lauahõbedal, siis 70ndatel hakati rohkem tootma ehteid.

"Sõjatööstus vajas hõbedat, mida tehas kasutas varasemalt laialt nõude ja söögiriistade tootmiseks ja seda hõbedat ei olnud enam võimalik sellistes kogustes saada, nii tehti sortiment ümber ja hakati jällegi tegelema ehetega," selgitas kuraator Ketli Tiitsar.

Tallinna Juveelitehase ruumides tegutseb tänaseni OÜ Juveel, kelle arhiividest on pärit ka suur osa näituse eksponaate.

"Meil oli muuseumina oli suurepärane võimalus selle materjaliga töötada, see oli üsna ühes kohas ja loomulikult me pidime juurde vaatama siit ja sealt toetuseks materjali, aga põhimõtteliselt on see imeliselt säilinud arhiiv näituse alus," sõnas Lobjakas.

Kodumaist hõbedat-kulda saab Tarbekunsti ja Disanimuuseumis näha kuni 1. oktoobrini. Publikule toimuvad ekskursioonid ka Mustamäel asuvasse Juveeli tootmishoonesse.