Tallinna keskraamatukogu kutsub luulepiknikutele

Laupäeval, 13. mail esinesid Kalamaja muuseumi hoovis sisulooja ja kirjanik Lauri Räpp ja näitleja ning luuletaja Anne-Mai Tevahi. Loomingulise koostööna on nende sulest sündinud mitmeid tekste ja laulusõnu.

Neljapäeval, 1. juunil kell 18 loeb Kadrioru raamatukogu 70. sünnipäeval raamatukogu hoovis luulet Triin Paja. Kolme luulekogu autor ning Betti Alveri kirjandusauhinna ja Juhan Liivi luuleauhinna laureaat kirjutab õrna looduslähedast luulet, mis sobib ideaalselt suveõhtuseks mõtterännakuks.

Neljapäeval, 8. juunil kell 18 on Kännukuke raamatukogu hoovis, Kännukuke kogukonna aias külaliseks luuletaja Andra Teede. Lisaks luulele on Teede kirjutanud ka kriitikat, artikleid, näidendeid, laulusõnu ja libreto ooperile "Korduma kippuvad küsimused". Aastast 2014 on ta ka seriaali "Õnne 13" stsenarist.

Laupäeval, 10. juunil kell 12 räägib Laagna raamatukogu hoovis kogukonnaaia perepäeval luulest ja loomingust luuletaja, ajakirjanik, esseist ja tõlkija Igor Kotjuh. Ukraina juurtega Kotjuh, ümbruse suhtes tähelepanelik ja tundliku meelega poeet, kirjutab nii eesti kui ka vene keeles ning tema loomingut on tõlgitud paljudesse keeltesse

Neljapäeval, 13. juulil kell 18 on Pirita raamatukogu hoovis külas luuletaja Maarja-Liis Mölder. Kahe luuleraamatu autor, kelle teine luulekogu nomineeriti 2022. aasta Kultuurkapitali kirjanduse aastaauhinnale, kirjutab humoorikat teravat luulet elust enesest.