Arne Mikk: uuele Estoniale on otsitud kohta pea 70 aastat

"Estoonlased on lihtsalt hämmingus / .../ oodatakse, et miks ei kuulutata juba välja rahvusvahelist arhitektuurikonkurssi, et estoonlaste kodule tuleks uus kodu juurde, kus saaks rahvusvaheliste mõõtmetega lava ja publikule akustika," kommenteeris Estonia seltsi juhataja Mart Mikk.

"Ma olen 70 aastat seal majas olnud ja peaaegu sama kaua on otsitud kohta uuele Estoniale," rääkis lavastaja Arne Mikk. "Need kohad on kogu aeg kasutamata jäänud: on tulnud kaubanduskeskused ja muud asjad ja tuleb välja, et ainuke võimalus on minna Lasnamäele või jäädagi Estoniaga linna keskele nagu igas maailma pealinnas."

Arne ja Mart on üheskoos kirjutanud ja äsja avaldanud ka värske raamatu "Estonia seltsile antud aeg", mis jutustab, kuidas kasvas välja kultuuriselts, mis pani aluse praegusele rahvusooperile, ehitas Estonia teatri- ja kontserdimaja ning asutas Eesti muusika- ja teatriakadeemia.

Arne sõnul tuli raamatu kirjutamise ajend Mardilt. "Ta ütles, et tema jaoks on tähtis teha see Estonia seltsi taaskäivitamisest aastal 1990, aga mina ütlesin, et vahepeal on tekkinud nii palju uut informatsiooni Estonia maja ümber ja mul on arhviis nii palju põnevat materjali, et ma tahtsin minna ka ajas tagasi," sõnas ta.

Estoonlased tõid stuudiosse ka haruldased rahvusooperi leiud. "Nende hulgas on üks tuletikkude ostmise kviitung, mille direktor Juhan Aavik kinnitas, et viis marka lubati välja maksta," tutvustas Arne kviitungit, mis kinnitati pärast märtsipommitamist 1944. aastal. "See näitab, et ka sõja ajal oli kord majas."