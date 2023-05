Kirjanike Majas esineb laupäeval Taani kirjanik Jussi Adler-Olsen

Kirjastus Pegasus on välja andnud kõik üheksa osa Adler-Olseni sarjast "Osakond Q". Seni viimane, pealkirjaga "Naatriumkloriid" jahib sarimõrvarit koroonapiirangute ajal. Tänasel päeval on autoril käsil sarja kümnes osa.

Adler-Olsen märkis, et tema kirjutab trillereid, mitte kriminaalromaane. "Vahe trilleri ja kriminaalromaani vahel on väga lihtne. Kriminullide eesmärk on kuriteo lahendamine. Triller võib ka kuritegu lahendada, aga selle peaeesmärk on kuriteo ennetamine. See teeb asja palju põnevamaks," sõnas ta.