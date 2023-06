Vabamus mälestatakse juuniküüditamist

See päev on rahvuslik leinapäev, mil mälestatakse nii küüditamise kui ka kõiki teisi totalitaarse võimu ohvreid.

14. juuni kell 18–19 ekskursioon KGB vangikongides

Pea pool sajandit asus aadressil Pagari 1 ENSV siseasjade rahvakomissariaadi ehk NKVD, hilisema nimega KGB peakorter ning keldrid olid kaua aega kasutusel vangikongidena, millest kurikuulsamaid Eestist ei leia. See oli ühtlasi maja, kust juhiti 1949. aasta märtsiküüditamist. Ekskursioonil räägitakse inimestest, kes on pidanud viibima Pagari 1 keldrikongides, elanud teadmatuses ja lootusetuses, kannatanud piinamiste all, ent jäänud seejuures kindlaks oma väärtustele.

16. juunil kell 13–15 vestlusring "Kuidas kaitsta mälu?"

Vene sõda Ukraina vastu on toonud fookusesse mineviku erineva mäletamise rolli rahvusvahelistes suhetes. Oleme tunnistajaiks, kuidas Venemaa liidrid on rakendanud minevikusündmuste valikulise tõlgendamise oma tänaste välis- ja julgeolekupoliitiliste eesmärkide teenistusse. Kas ja kuidas peaksime meiegi Eestis oma ajaloomälu vaenulike rünnakute ja õõnestustegevuse eest kaitsma? Millised on demokraatlike ühiskondade enesekaitse ja strateegilise desinformatsiooni heidutuse võimalused üldiselt ajaloomälu valdkonnas? Kas mälu ennetaval riiklikul kaitsel on ka oma hind, nii nagu kaitsepoliitikal laiemalt?

Vestlust juhib Dr Maria Mälksoo (Kopenhaageni Ülikool). Osalevad Toomas Hiio (Eesti Mälu Instituut), Dr Mari-Liis Madisson (Tartu Ülikool), Andres Parmas (Eesti Vabariigi peaprokurör), Prof Vello Pettai (Euroopa Vähemusasjade Keskus, Flensburg).