KGB kongides avatakse juuniküüditamise aastapäeval näitus küüditatud lastest

Nõukogude okupatsiooni ajal viidi Eestist vägivaldselt ära üle 30 000 inimese, nende seas tuhandeid lapsi. Paljud neist ei näinud Eestit enam kunagi. Näitus "Küüditatud lapsepõlv. Ellujääjate lood" on nendest lastest, kes Siberist eluga tagasi tulid.

Muuseumi sõnul on küüditatud laste lood eriti olulised tänasel päeval, mil Venemaa vallutatud Ukraina aladel taas lapsi küüditab. "Vabamu kogudes on palju küüditatute lugusid ja on väga oluline neid lugusid mitte üksnes koguda, vaid ka edasi jutustada. Seda eriti praegu, kui me näeme Venemaad taas õõvastavalt sarnaseid kuritegusid toime panemas," sõnas Vabamu kuraator-näitustejuht Martin Vaino.

Näituse koosatajad on Aive Peil, Liisi Rannast-Kask ja Martin Vaino. "Küüditatud lapsepõlv. Ellujääjate lood" jääb avatuks 2025. aasta veebruarini.