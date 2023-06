Teatripiletite hinnad ulatuvad sel suvel kuni 100 euroni

Teatripiletite hinnad on sel suvel taas kõrgemad, ulatudes ligi 100 euroni. See pole aga külastajaid eemale tõuganud ning saalid müüvad mitmel pool varakult täis.

Emajõe Suveteatri lavastus "Ukuaru" on üks enam kui 50 suvelavastusest, mida sel hooajal mängitakse. Teatritegijate hinnangul on külastajad asunud varakult pileteid ette soetama, sest koroonaaja hirm etenduste ärajäämise ees on seljatatud. Piletite hinnad on aastatagusega võrreldes aga tõusnud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Emajõe suveteatri loominguline juht Andres Dvinjaninov ütles, et piletite hind sõltub sellest, millal osta. "Kunagi ta oli selline 20 ringis, kuskil pool aastat tagasi. Hetkel ta peaks olema 35 ja 40. Näidake mulle inimest, kes sellel aastal hinda ei oleks tõstnud. Või kellel ei oleks tõstetud ükskõik millises sektoris. See lihtsalt on tänane reaalsus ju Eesti Vabariigis," rääkis Dvinjaninov.

Kuigi "Ukuaru esietendub alles augustis, on pooled kohad tänaseks välja müüdud.

Kellerteater mängib sel suvel Agatha Christiet. Sinna sai aasta alguses pileti osta 35 euroga, alates juulikuust on hind kaks korda kõrgem.

"Midagi ei ole teha, me oleme erateater ja kõik tuleb piletitulust. Selle Agatha Christie "Ja ei jäänud teda ka" välja toomist ei toetanud isegi kultuurkapital. Arvati, et see justkui teenib ennast niikuinii tasa, et siis ei ole vaja seda toetada," lausus Kellerteatri juht Vahur Keller.

Hinna ajavad kõrgeks nii suure näitlejate trupi kulud, kostüümid, dekoratsioonid kui ka lavastuse Viinistule kolimine. 75-eurone pilet pole aga sugugi kõige kallim. Äsja kolme tegutsemiskuud tähistanud teatriühendus Mudi tõi maikuus lavale "Tuhkatriinumängu".

Teatriühendus Mudi kaasasutaja Karl Laumets ütles, et tükk on tehniliselt nõudlik ning meeskond suur, seepärast on VIP-pileti hind 95 eurot.

"Meie teatriühingu Mudi piletid algavad tegelikult 20 eurost. Meil on 20-eurosed, 30-, 35-, 45-, 65- ja siis on 95-eurosed piletid. Ja sel põhjusel on mõned piletid kallimad, et teised saaksid olla sellevõrra odavamad," rääkis Laumets.

Mudi lõpetab hooaja juunis ning stardib jälle sügisel. Kui üldiselt on kehtinud printsiip, et keskmine piletihind jääb ühe protsendi juurde keskmisest palgast, siis nüüd on piletihind kallim.