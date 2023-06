Eisma sadama paadikuuris esietendub suvelavastus "Naisteranna needus"

Suvise rannapõnevikuna määratletud loo on kirjutanud Sven Karja, kes on kasutanud ka motiive eesti kirjaniku Karen Orlau novellist "Rannahiidsed". Teater Nuutrum juhi Jaanus Nuutre lavastus algab peale kaasajal, kuid liigub seejärel eelmise sajandi keskpaiga keeruliste ajaloosündmuste keskele. Mõistagi ei jäta need puutumata ka inimesi Eesti väikeses rannakülas, mida piirab kohaliku naisterannana tuntud saladuslik Riimilaht.

Psühholoogilise trilleri võtmes kirjutatud näidendi sündmuste algpunktiks on ühe armuvalus neiu kergemeelselt lendu lastud needus, mille mõju ulatub üle põlvkondade ja riigikordade. Tugevatest tunnetest pakatavas loos on oma koht kättemaksul, vihkamisel, needusel, aga ka armastusel ja andestamisel ning kõiki ja kõike lepitaval mere müstilisel hingusel.

Lugu hargneb lahti Ülle Lichtfeldti, Elina Pähklimäe a Amanda Hermiine Künnapase esitus. Kõigil tuleb kehastuda kaheks eri tegelaseks.

Suvelavastuse kunstnikuks on Jana Wolke, valguskunstnikeks Robin Täpp ja Andres Raja, helide maailma on loonud Veiko Tubin.

Teater Nuutrumi "Naisteranna needus" etendub juunis ja juulis Eisma sadama paadikuuris 18 korda.