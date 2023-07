Yasmyn andis välja uue loo "Early Bird"

""Early Bird" on lugu, mis iseloomustab tänapäeva suhetes toimuvat, kuid on maskeerunud lihtsa ja lõbusa poppmeloodia taha. Tihtipeale ajavad inimesed suhetes taga midagi kättesaamatut, unustades enda väärtushinnangud ja kaotades iseenda, jättes samal ajal ilusa ja lillelise pildi ülejäänud maailmale," kirjeldas Yasmyn.

Hiljuti avaldas Yasmyn enda sügisel ilmuvalt albumilt ka singli "Only For You", mis saavutas edu Lõuna-Ameerikas, kogudes nädalaga Youtube's üle 300 000 vaatamise.