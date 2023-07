Ain Anger: ooperimuusika ei pea olema raske

Ain Anger kinnitas, et hääle äratamine on keeruline ülesanne. "See võtab ikka veidi aega, enne laulmist peab vähemalt kaks tundi olema ärkvel," ütles ta ja lisas, et argipäeval ta oma häält spetsiaalselt üles ei ärata. "Siis on puhkus."

Viimastel aastatel on ta võtnud eesmärgiks ka rohkem kodumaal viibida ja esineda. "Eks ole vaja ka eestlast turgutada ja pakkuda talle neid asju, mida ma ehk oskan," sõnas ta ja lisas, et ta püüab seda teha sellises vormis, et toetada muusikaharidust ja arusaamist. "Ooperimuusika ei pea olema raske, ta on tegelikult imelihtne, oleneb muidugi, mida pakkuda."

"Ma olen õnnelik inimene, sest ma pole laulmist kunagi võtnud tööna, see on ikkagi suur kirg, hobi oleks jälle liiga kerge selle kohta öelda," nentis ta ja lisas, et laulmine nõuab ikka väga palju pühendust. "Eks see laulmine ja puhkus, see kõlab ehk natukene liiga lihtsalt, nii lihtne ta ei ole, aga vähemalt minu peas on paigas, et neid saab ühendada."

"Mulle meeldib väga ujuda, ma olen selline hull, kes läheb vette ja tuleb kahe tunni pärast tagasi, see on üks moodus, kuidas teinekord laulmise adrenaliini maandada," kinnitas ta ja lisas, et talisupleja ta samas ei ole. "Aga kui vesi on juba 14 kraadi, siis on minu esimesed ujumised."