Ain Anger: kui teha koomilist ooperit, siis seda tuleb teha väga tõsiselt

"Me olime Siim Selisega EMTA kõrval, päikesepaisteline ilm ja mõtlesime, mida me teeme järgmisena? Ja siis tuli meilt mõlemalt korraga: aga teeks Sevillat," kirjeldas Ain Anger idee sündi. "Ta on lõbus tükk ja peaks kõigile meeldima," lisas ta.

Anger rääkis, kuidas aeg on praegu läinud huvitavalt. "Siin on olnud nii palju sebimist ja tegemist. Kui teha ühte koomilist ooperit, siis seda tuleb teha väga tõsiselt. Me loodame, et see tõsine nali jõuab ka publikusse," rääkis ta.

Lavastaja Kaili Vidase sõnul, kelle jaoks on esimest korda ooperit lavastada, on töö olnud väljakutseid pakkuv ja huvitav. "Tuleb välja, et mina, kes ma olen pidanud ennast ebamusikaalseks inimeseks – tundub, et ma võib-olla isegi ei ole seda nii väga. Mulle on väga meeldinud seda tööd teha. Just selle musikaalsuse või selle muusikaga koostöö mõttes on see väga-väga kihvt olnud." rääkis lavastaja.

Pärnu linnaorkestrit juhatab selles projektis Henri Christofer Aavik, kel on enda sõnul väga hea meel sellest huvitavast projektist osa olla. "Meil on suurepärased lauljad ja muusikud laval ja väga põnev lavastus. Ma olen väga põnevil, mis sellest täpselt välja tuleb. Ain Anger on kutsunud kokku väga põnevad muusikud ja meil kõigil on väga suur rõõm koostööd teha," rääkis ta.

Kolmapäeval näeb "Mängime Sevilla habemeajajat" kahel korral Pärnu kontserdimajas, 29. septembril Jõhvi kontserdimajas ja 1. oktoobril kahel korral Estonia kontserdisaalis.