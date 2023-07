Põlvamaal jõuab publiku ette kogukonnalavastus "Leevaku kullakaevur"

Lavastust mängitakse sel suvel Põlvamaal Leevakul kunagise tellisevabriku juures külaplatsil 27. juulist 6. augustini kaheksal korral. Saunakorstna jalamil mängitav suvetükk keskendub toonase kohaliku visionääri Artur Reinomäe otsusele rajada Leevakule kolossaalne tellisevabrik, mille ehitamisest möödub tänavu 100 aastat.

MTÜ Leevakk juhatuse liige Kairi Kasearu ütles, et kogukonnlavastus "Leevaku kullakaevur" on mitmekihiline. "Seda võib vaadata kui tükki ühe perekonna loost 1920ndatel Kagu-Eesti väikeses külas, kus suured ja pöördelised ideed põrkuvad argipäevaga. Teisalt peegeldab see lugu ja kogu lavastusprotsess Leevaku kandi külade, kogukonna ja inimeste olemust. Me panustame ühiselt, et endal oleks hea maal elada ja teistel tore tulla," sõnas Kasearu.

"Eestimaal on igal külal ja paigal oma lugu. Kõik need lood on vaja üles leida ja edasi kanda, et tugevdada kogukonna identiteeti – äratundmist mineviku, oleviku ja tuleviku vahel," lisas ta.

Kogukonnalavastuses teevad lavastaja Marko Mäesaare juhendamisel Viire Valdma, Tiina Mälbergi ja Ken Rüütli kõrval kaasa ka harrastajad, kohaliku kogukonna inimesed.